В Совфеде оценили ситуацию на рынке нефти после угроз Трампа

Сенатор Алексей Пушков оценил ситуацию на рынке нефти на фоне угроз вторичных санкций для покупателей российских углеводородов, озвученных президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram.

По словам Пушкова, на долю России приходится около 10 процентов общемировых поставок нефти.

«Заместить такие обьемы по большому счету нечем», — заключил Пушков.

Ранее власти Индии сообщили, что не давали указаний прекратить закупку российской нефти из-за позиции Трампа. При этом незадолго до этого Трамп заявил обратное.