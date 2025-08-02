На Украине рассказали о наращивании закупок российского газа

Lenta.ru

Украина наращивает закупки газа российского происхождения из Венгрии и Словакии. На это указало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На Украине рассказали о наращивании закупок российского газа
© РИА Новости

По данным издания, за июль 2025 года импорт газа из Словакии вырос на 140 процентов, достигнув 268 миллионов кубометров. Кроме того, на 13 процентов (до 300 миллионов кубометров) произошло увеличение и венгерского импорта. При этом на эти две страны пришлось около 70 процентов импорта газа на Украину.

«Источником газа для обеих стран является преимущественно российское топливо, поступающее через газопровод "Турецкий поток"», — отметили авторы публикации, добавив, что Украина в то же время призывает европейские страны отказаться от энергоресурсов российского происхождения.

Ранее на Украине анонсировали поставки газа из Азербайджана. Страны заключили первое соглашение об импорте азербайджанского топлива по Трансбалканскому коридору.