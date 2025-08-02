На Украине рассказали о наращивании закупок российского газа

Украина наращивает закупки газа российского происхождения из Венгрии и Словакии. На это указало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, за июль 2025 года импорт газа из Словакии вырос на 140 процентов, достигнув 268 миллионов кубометров. Кроме того, на 13 процентов (до 300 миллионов кубометров) произошло увеличение и венгерского импорта. При этом на эти две страны пришлось около 70 процентов импорта газа на Украину.

«Источником газа для обеих стран является преимущественно российское топливо, поступающее через газопровод "Турецкий поток"», — отметили авторы публикации, добавив, что Украина в то же время призывает европейские страны отказаться от энергоресурсов российского происхождения.

Ранее на Украине анонсировали поставки газа из Азербайджана. Страны заключили первое соглашение об импорте азербайджанского топлива по Трансбалканскому коридору.