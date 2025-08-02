Аналитики предупредили о возможном падении рубля

После подорожания курса доллара на международном рынке Forex 28 июля до 83,1 рубля, американская валюта сдала назад и к 1 августу опустилась до 80,3 рубля. Такие кульбиты рубля за неделю аналитики связали с геополитикой. Ослабление целкового вызвало сокращение срока ультиматума, который выдвинул России президент США Дональд Трамп, требуя урегулирования конфликта на Украине за 10 дней вместо ранее озвученных 50. Отыграл же рубль свои позиции потому, что рынки не поверили в реальность этой угрозы. Тем не менее за июль рубль потерял 2% стоимости к доллару. Что будет происходить с рублем дальше - в традиционно неблагоприятном для него августе, «МК» выяснил у экспертов.

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Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

«Август традиционно является «роковым месяцем» для рубля, когда он достаточно часто слабеет. Скорее всего, и в 2025 году этот месяц подтвердит свою неоднозначную репутацию у финансовых рынков. В первой декаде августа в принципе может состояться новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. На этот факт рубль в теории может отреагировать укреплением, но маловероятно, что такая встреча действительно состоится, и даже если состоится, вряд ли приведёт к существенному прорыву на треке урегулирования украинского конфликта.

Минфин в первой декаде августа объявит об операциях на валютном рынке по бюджетному правилу, и, скорее всего, возобновит покупки валюты, что дополнительно окажет негативное давление на курс рубля.

Трамп угрожает ввести вторичные санкции или пошлины против импортёров российских энергоресурсов, но, на самом деле, вряд ли у него что-то получится без серьёзного ухудшения отношений с Китаем или Индией, а для США ссориться с этими великими державами совершенно невыгодно.

В августе не будет заседаний центральных банков по процентным ставкам. Для рубля, с одной стороны, это может быть плюсом, поскольку снижение ключевой ставки, если бы произошло, могло бы дальше повлиять на ослабление российской валюты, с другой стороны, возможно, что ослабление доллара, если бы, например, ФРС начала снижать процентные ставки, могло бы в краткосрочном периоде повлиять на рубль. Но в любом случае геополитическая неопределённость и риски будут давить на российскую валюту весь месяц. А вот сдержать падение рубля во второй половине августа могут возможная плодоовощная дефляция и налоговый период. Мы ожидаем курс доллара до конца лета в рамках 80-86 рублей, евро — в границах 92-98 рублей, юань — в коридоре 11-11,7 рубля».

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»:

«Доллар рос почти всю вторую половину июля, что заставило участников рынка говорить о формировании тренда на ослабление рубля. После закрепления американской валюты выше 80 рублей к 28 июля (что произошло впервые с мая), доллар притормозил и пока взял паузу. Мы полагаем, что резкий рост курса за последние дни июля мог являться результатом усиления геополитических рисков, а также локального всплеска спроса на валюту со стороны отдельных крупных участников рынка. В ближайшие дни ситуация может стабилизироваться, однако по итогам последнего месяца лета мы не исключаем сохранения тренда на ослабление рубля умеренными темпами. Август традиционно является наихудшим месяцем для рубля. Это подтверждают исторические данные. Так, за период с 2000 по 2024 год официальный курс доллара демонстрировал в среднем наибольшее укрепление (1,98%) именно в августе. До конца лета ожидаем дальнейшего ослабления рубля за счет сезонного ухудшения счета текущих операций и восстановления подешевевшего импорта. Полагаем, что к началу осени доллар может укрепиться до диапазона 82,6-83,1 рубля. Участники рынка ожидают продолжения смягчения политики ЦБ РФ. Однако реальный уровень процентных ставок остается вблизи исторических максимумов, поэтому даже если регулятор продолжит смягчать политику, реальные ставки будут привлекательными для инвесторов продолжительный период времени. Ожидаем, что если рубль и лишится поддержки в этом ключе, то постепенно и ближе к концу текущего года. Центробанк остается на валютном рынке чистым продавцом валюты. Вероятно, такая ситуация сохранится до конца года. Дополнительное предложение валюты со стороны ЦБ РФ вряд ли поможет рублю укрепиться, но ограничит давление на него в случае ухудшения конъюнктуры.

С учетом действия бюджетного правила, продажи валюты Минфином при снижении цены на нефть компенсируют потенциальное давление на курс рубля. При резких колебаниях нефтяных котировок можно ожидать лишь краткосрочное усиление волатильности на внутреннем валютном рынке, однако в целом влияние для рубля будет нейтрально за счет бюджетного правила».

Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер»:

«В конце июля мы наблюдали обвальное ослабление рубля к доллару, которое началось после выхода новостей о том, что Дональд Трамп сокращает крайний срок для урегулирования конфликта в 50 дней и назначает новый. Рынок акций отреагировал на это мгновенным падением, и практически сразу начался рост в парах юаня и доллара к рублю. В перспективе августа, мы ожидаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80-85,3 рубля за доллар с постепенным движением в направлении верхней границы обозначенного диапазона. Ожидаем курс юаня на уровне 11,3-11,7 рубля, евро — 92,8-97 рублей. Если говорить о том, что может привести к резким движениям валютного курса в августе, то это, например, резкое падение цен на энергоносители. Наступление глобальной рецессии из-за введения пошлин и торговых войн способно спровоцировать обрушение спроса на нефть и газ ниже критических для бюджета России уровней: например, привести к ценам на нефть марки Urals ниже $40 за баррель на длительный срок. Рост разногласий в ОПЕК+ и выход ключевых участников (особенно Саудовской Аравии), может привести к обвалу цен из-за возобновления ценовой войны, что также будет девальвационным для рубля фактором. Наверное, из всех сценариев, кажущихся маловероятными, я бы выделил эти».

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»: