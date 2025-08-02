В Индии ответили на сообщения о прекращении закупок нефти у России
Правительство Индии не давало указаний нефтезаводам о прекращении закупок российской нефти или поиске других поставщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.
Источник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Индия, вероятно, больше не будет покупать нефть у России.
«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — сказал собеседник.
Он добавил, что указаний заменить импорт российской нефти также не поступало.
Ранее Трамп заявил, что «слышал», будто Индия прекратить покупать нефть у России, но «не знает, правда это или нет».
Стало известно о переговорах индийских компаний о закупках нефти из России
Индия зависит от нефтяного импорта, это третий по величине потребитель нефти в мире. Доля России в общем объеме поставок превышает 30%.