В Индии ответили на сообщения о прекращении закупок нефти у России

Правительство Индии не давало указаний нефтезаводам о прекращении закупок российской нефти или поиске других поставщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Источник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Индия, вероятно, больше не будет покупать нефть у России.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — сказал собеседник.

Он добавил, что указаний заменить импорт российской нефти также не поступало.

Ранее Трамп заявил, что «слышал», будто Индия прекратить покупать нефть у России, но «не знает, правда это или нет».

Стало известно о переговорах индийских компаний о закупках нефти из России

Индия зависит от нефтяного импорта, это третий по величине потребитель нефти в мире. Доля России в общем объеме поставок превышает 30%.