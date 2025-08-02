Стало известно о переговорах индийских компаний о закупках нефти из России

Индия продолжает закупать российскую нефть, а государственные нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры с РФ о закупке энергоносителей. Такие данные приводит местная газета Mint.

По информации источников издания, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) и другие компании продолжают сотрудничество с российскими поставщиками нефти. Переговоры касаются спотовых сделок вопреки атироссийским санкциям Евросоюза и недовольству преидента США Дональда Трампа тем фактом, что страна закупает энергоносители из РФ в больших количествах.