Швейцария ищет виноватого в провале торговых переговоров с США

В Швейцарии начался поиск виновных после того, как Соединенные Штаты Америки (США) объявили 1 августа о введении экспортных пошлин в размере 39% в отношении страны. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

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Издание приводит образное выражение неназванного бывшего швейцарского дипломата, который отметил, что «все достали ножи».

Как отмечается в статье, наибольшая критика направлена в адрес президента Швейцарии и главы Федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер, которую обвиняют в серьезной недооценке сложившейся ситуации и чрезмерной уверенности в том, что обсуждаемое между Берном и Вашингтоном торговое соглашение способно защитить страну от введения высоких тарифов.

Financial Times отмечает, что Швейцария была готова согласиться на введение 10% пошлины со стороны США в обмен на инвестиции в экономику США $150 миллиардов. В июле текущего года сама Келлер-Зуттер утверждала, что нашла общий язык с президентом США Дональдом Трампом.

На днях Bloomberg сообщало, что Трамп принял решение о повышении торговых пошлин в отношении Канады, Тайваня, Швейцарии и ряда других стран. Согласно информации агентства, наибольшее увеличение пошлин было зафиксировано в отношении Лаоса и Мьянмы (40%), а также Швейцарии (39%). Против Канады главой Белого дома были введены пошлины в размере 35%, Южно-Африканской Республики (ЮАР) — 30%, Тайваня и Шри-Ланки — 20%, Израиля — 15%, Венесуэлы — 5%.