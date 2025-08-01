Индекс Мосбиржи упал после слов Трампа о ядерных субмаринах

Индекс Мосбиржи рухнул после того, как президент США Дональд Трамп заявил о размещении двух ядерных субмарин. Об этом сообщает Telegram-канал «Сам ты инвестор!» со ссылкой на TradingView.

Согласно информации издания, индекс опустился до 2709,26 пункта. При этом, стоимость нефти марки Brent начала расти — ее цена превысила 70 долларов за баррель.

Напомним, что ранее Трамп заявил о размещении подводных лодок с ядерным оружием в «соответствующих регионах». По его словам, это было сделано в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза и бывшего президента России Дмитрия Медведева.