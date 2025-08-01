Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу снизился на 0,15%, до 2 727,98 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,17% - до 1 069,82 пункта. Курс юаня снизился на 3 копейки, до 11,06 рублей.

"В последний рабочий день недели на рынке продолжает сохраняться низкая активность инвесторов, а индекс Мосбиржи все так же торгуется вблизи значения 2 750 пунктов. Как и ожидалось, без новых заявлений в геополитике, других факторов (как внешних, так и внутренних) для изменения рынка будет недостаточно", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем российском фондовом рынке в середине торгового дня оказались акции "СПБ Биржи" (+1,9%), возможно, на фоне заявлений президента Владимира Путина о необходимости ускорить запуск программы господдержки IPO и SPO российских эмитентов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Камаза" (-2,2%), оказавшиеся переоцененными после недавнего роста.

Прогноз на 4 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на понедельник - 80-81,5 рубля за доллар США и 11-11,5 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 700 - 2 750 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 4 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 4 августа: 79-81 рубль, 91-93 рубля и 10,9-11,3 рубля, соответственно.