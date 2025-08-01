Два нефтяных танкера с нефтью из РФ изменили маршрут после новых санкций

Андрей Дуванов

Два нефтяных танкера из России изменили свой маршрут после введения новых санкций от США. Об этом сообщает Reuters.

Следовавшие в Индию танкеры с нефтью из РФ изменили маршрут
© Global Look Press

Отмечается, что танкеры держали курс на Индию, но изменили маршрут после введения санкций. Согласно новым ограничениям, покупающие российскую нефть страны могут облагаться дополнительными пошлинами в 100% при торговле с США.

«По меньшей мере два судна, груженные российской нефтью, предназначенной для нефтеперерабатывающих заводов в Индии, были перенаправлены в другие пункты назначения после новых санкций США», — сообщает издание.

Источник также добавляет, что один из кораблей был перенаправлен в Китай, а другой направился в Египет. При этом еще один корабль все еще двигается в сторону Индии.

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