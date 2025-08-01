Яйца в России стремительно дешевеют на фоне перепроизводства

Стоимость куриных яиц с начала нынешнего года снизилась на 36,5 %. Об этом сообщает Ассоциация розничной торговли (АКОРТ). Пожалуй, сегодня и не найти продукта, который бы дешевле так стремительно, даже сезонное падение цен на овощи и картофель не демонстрирует подобную динамику. В чем секрет подобного успеха и можно ли распространить геройский подвиг кур-несушек на другие отрасли сельского хозяйства?

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Напомним, что два года назад куриные яйца были лидерами продовольственной инфляции. В 2023 году они подорожали на 59 % - если в декабре 2022-го десяток стоил 90 рублей, то ровно через год – 143 рубля.

В ситуацию вмешался даже Владимир Путин, и выяснилось, что аграрное ведомство не смогло вовремя заключить договора на импортные поставки: по этой причине цены и взметнулись вверх.

Но, как видим, отечественные птицефабрики собственными силами смогли переломить ситуацию – и без помощи заграницы. Сегодня средняя цена десятка яиц - 63 рубля, а некоторые сорта продают даже по 30-35 рублей за десяток.

Здесь есть интересная деталь. Когда рост цен на этот товар заморозили (в 2023 году), то в документе закрепили, что поставщики должны поставлять в торговые сети яйца не дороже 150 рублей за десяток. По информации «МК» этот документ до сих пор действует, его никто не отменял. Но птицефабрики продают товар практически в три раза дешевле. Мораль такая. Есть перепроизводство яиц, увеличение предложения на рынке – и цены сами собой снижаются, без всякой директивы сверху. Это тот самый рыночный механизм, который работает во всех развитых странах мира.

Все это мы говорим по поводу того, что в обществе до сих пор живет идея заморозки, ограничения цен на социально значимые продукты. Как считают многие аналитики, не рост цен нужно останавливать в приказном порядке, а больше производить продукции.

Важно и то, что «яичный кризис» наши аграрии преодолели за счет внутренних резервов, смогли увеличить поголовье кур на 3 %. Импортные поставки из дружественных стран были сравнительно небольшими, они, кстати, не поступали в розницу, а шли в перерабатывающую промышленность.

По мнению зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, в настоящий момент цены на яйца продолжают снижение.

«Обеспечить ценовую стабильность на этот товар, - считает он, - помогло повышение маржинальности производства и партнерское заключение долгосрочных контрактов между сетями и поставщиками по цене, гарантирующей доходность производства. Вместо сталкивания птицефабрик в биржевые торги на понижение цены, что в условиях дефицита дало резкий рост стоимости в 2023 году. В тот период торговые сети вынуждали птицеводов продавать свою продукцию ниже себестоимости».

Можем ли мы, равняясь на яйцо, так же самообеспечить снижение цен на другие продукты? Наверное, что-то серьезно тормозит подобный процесс. И это видно даже по продукции птицеводства. С одной стороны, яйцо дешевеет по той причине, что поголовье кур увеличилась и у нас зафиксирован избыток этого товара. А с другой стороны, как известно, мясо кур в оптовой торговле с начала года подрожало в среднем на 18 % и это уже в скором времени отразится в рознице.

Как все это понимать? Курица-то одна, а на продовольственную инфляцию влияет по-разному.

Специалисты говорят, что курицы не одинаковые. Мясо на рынок дает бройлерная птица, а яйца – несушки. Им в корм успевай только добавлять стимуляторы яйценоскости – и в весенне-летний период собирай «урожай».

- Чтобы сбить рост цен на мясо, не только на курятину, но и на другие виды, нужно дать возможность фермерам организовывать в хозяйствах свои убойные цеха, - считает подмосковный фермер Дмитрий Колистратов. – Или вернуть советский опыт, когда тушки птицы или, допустим, хрюшек забивались на месте, а на торговом рынке качество мяса обследовал ветеринар. Который и давал разрешение на официальную реализацию товара. Частников, которые выращивают скотину или птицу на мясо, сегодня очень мало, свою продукцию они могут продавать только знакомым. Потому что по сегодняшним правилам необходимо загрузить скотину в специальный транспорт, отвезти ее в убойный цех, которых не очень много, там ее забьют, разделают, после чего можно торговать. Все это весьма дорого, за все услуги нужно платить. Это сдерживает развитие мясного производства в малых формах хозяйствования.

- Есть запрет на строительство таких убойных цехов?

- Формально запрета нет. Но чтобы получить разрешительные документы на его строительство, следует пройти очень много согласований и все это выльется огромные деньги – непосильные многим фермерам.