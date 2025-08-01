Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

Как минимум четыре танкера с российской нефтью встали на якорь у побережья Индии, передаёт агентство Bloomberg.

По данным агентства, судна Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре рядом с городом Джамнагаром, ещё два танкера, Destan и Horae, также находятся недалеко от побережья.

Причиной этого инцидента является санкционное давление со стороны Запада, говорится в статье.

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии с 1 августа, в том числе из-за закупок российских энергоносителей.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут «пострадать» от вторичных санкций, если не прекратят торговлю с Россией.