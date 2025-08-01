Эксперты объяснили, почему на Патриарших прудах закрываются рестораны

Причина закрытия ресторанов на Патриарших прудах заключается в изменении целевой аудитории. Об этом заявили старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева и директор департамента направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

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По словам Шиляевой, район теряет популярность не из-за растущих цен на аренду — по их данным, средний чек в ресторанах Патриарших прудов падает из-за оттока платежеспособной аудитории в другие локации. На данную ситуацию, по данным аналитиков, также повлияла большая конкуренция среди предприятий общепита и сезонность локации.

В свою очередь Козина отметила, что за последние девять лет Патриаршие пруды пользуются популярностью из-за знаковых ресторанов: эти заведения, по мнению эксперта, стали точкой сбора обеспеченной и творческой аудитории, благодаря чему район повысил инвестиционную привлекательность со стороны брендов из сегмента парфюмерии, косметики, а также fashion-ретейла.

— В настоящее время район проходит стадию активной трансформации, прежде всего в сфере ресторанных концепций, ориентированных на потребителя со средним и выше среднего уровнем дохода. Параллельно с этим усиливает свои позиции как новая гастрономическая точка притяжения улица Большая Никитская, постепенно формируя собственный премиальный кластер, — рассказала Козина в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Тем временем московские рестораны почти полностью отказались от импортных продуктов в пользу отечественных производителей. Так, фарерского лосося заменили на мурманского, а японские и французские устрицы на те, которые выращивают на российских фермах.