Неизвестная Трампу страна погрузилась в хаос из-за тарифов США

Лесото объявило о введении режима чрезвычайного положения из-за массовых увольнений после угрозы введения 50-процентных пошлин США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) в статье «В стране, о которой, по словам Трампа, никто не слышал, пошлины сеют хаос».

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Заголовок публикации отсылает к заявлению, которое весной 2025 года сделал глава Белого дома, рассуждая о бесполезных расходах. Тогда Трамп публично осудил Лесото, назвав его страной, о которой «никто никогда не слышал», и пригрозил этой крошечной южноафриканской стране 50-процентными пошлинами. В итоге Вашингтон установил для Лесото лишь 15-процентный тариф, но текстильная промышленность этого африканского государства уже понесла значительный ущерб.

Отмечается, что экономика Лесото во многом зависит от положения дел в местной швейной промышленности, которая обеспечивает рабочими местами значительную часть населения. Кроме того, она формирует серьезный процент экспорта Лесото. Около 20 процентов этих поставок приходятся на США. Товары из этой страны закупают такие гиганты, как Levi’s, Reebok и Walmart. Однако из-за тарифных угроз в стране резко сократились заказы, встали производственные линии и произошли массовые увольнения.

До этого стало известно, что с 1 августа США решили ввести 25-процентные пошлины в отношении Индии в ответ на ее сотрудничество с Россией.