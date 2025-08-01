В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин

Правительство России сохраняет цель удержать рост цен на АЗС на уровне инфляции, несмотря возможные временные колебания, которые в отдельные отрезки времени могут превышать этот уровень, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Инструментами налогового, таможенного, административного регулирования в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на нефтепродукты темпами, близкими к инфляции. И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниями и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее", - отметили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что при этом в отношении цен на нефтепродукты в России отсутствует прямое государственное регулирование.