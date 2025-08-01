Орбан о торговой сделке ЕС и США: «Произошла большая неприятность»

Евросоюз заключил с Соединенными Штатами невыгодную, невыполнимую и неправомерную сделку, которая, помимо импортных тарифов, касается закупок европейцами американских вооружений для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в утренней программе радиостанции Kossuth договоренности между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

"Председатель Еврокомиссии взяла обязательства перед Америкой, которые не входят ее компетенцию", - сказал глава правительства по поводу обещаний, которые фон дер Ляйен дала Трампу.

Орбан отметил, что речь идет не только об импортных пошлинах, но и о "секретном пункте [соглашения], касающемся поставок оружия на Украину", закупках американских энергоносителей на $750 млрд и европейских инвестициях в размере $600 млрд в экономику США.

Премьер подчеркнул, что ни он, ни другие лидеры стран ЕС не давали фон дер Ляйен полномочий заключать подобные договоренности от их имени.

"Если я правильно понимаю, то [по планам Еврокомиссии] украинцам будут поставляться американские вооружения, за которые будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счет нет европейского решения. Поэтому я хочу сказать, что произошла очень большая неприятность и проблема серьезнее, чем может показаться", - сказал Орбан.

По его мнению, "дело не только в том, что была заключена невыгодная [для Евросоюза] сделка". Еврокомиссия взяла обязательства перед США, которые страны ЕС выполнить не смогут, убежден глава правительства. Он считает, что через год Трамп спросит у них, "где инвестиции на $600 млрд, где закупки вооружений, где закупки энергоносителей, о которых мы с вами договаривались", и тогда США вновь увеличат импортные пошлины на европейские товары.

"И мы вновь проиграем", - заявил Орбан.

Договоренности в Шотландии

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш дал понять, что правительство будет выполнять соглашение между ЕС и США непосредственно по импортным пошлинам, но считает свободным себя от каких-либо обязательств, касающихся других договоренностей, достигнутых на встрече председателя Еврокомиссии и президента США.

27 июля фон дер Ляйен и Трамп на встрече в Шотландии условились, что США с 1 августа установят пошлины в размере 15% примерно на три четверти европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт, которые ранее угрожал ввести Вашингтон. Взамен Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ и ядерное топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что на встрече в Шотландии "речь шла не только о торговле". По его словам, "это также касается безопасности, Украины, нынешней геополитической нестабильности". Еврокомиссар дал понять, что сделка стала "дополнительной ценой" за то, чтобы заставить Вашингтон согласиться с позицией Брюсселя по некоторым политическим вопросам.

30 июля европейское издание газеты Politico сообщило, что союзники Украины в Европе "намерены запросить десятки миллиардов евро через механизм кредитования ЕС для совместных закупок вооружений <...>, а также для укрепления собственной обороны".