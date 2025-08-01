Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, причиной заминки стало то, что индийские закупки этого российского углеводорода оказались в центре внимания на фоне давления со стороны США и Европейского союза. Речь идет о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера Destan и Horae.

Отмечается, что после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил высокими импортными пошлинами приобретателям российской нефти, Нью-Дели призвал индийские нефтеперерабатывающие компании разработать планы по закупкам нефти из других стран.

Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти

Есть данные, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже перестали покупать российскую нефть, испугавшись 100-процентных пошлин США. На тот момент это касалось таких предприятий, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.