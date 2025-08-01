В случае реализации оптимистичного сценария стоимость кофе в России может увеличиться на 5–10% к 2026 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления ИМЭС Люзу Байгузину.

По словам специалиста, экстремальные погодные явления в странах-производителях кофе, таких как Бразилия и Вьетнам, существенно влияют на его производство. Если погодные проблемы сохранятся, это может вызвать дефицит и рост цен, отметила собеседница.

Как уточнила она, увеличение инфляции в разных странах также окажет давление на стоимость кофе из-за роста затрат на производство и транспортировку. Изменения в спросе, вызванные колебаниями потребительских предпочтений или экономическими условиями, могут значительно повлиять на цены. Например, растущая популярность кофе как элемента «образа жизни» может повысить спрос, заявила Байгузина.

Названа сумма, которую россияне тратят на еду

Если текущие факторы, влияющие на производство, останутся стабильными и не станут критическими, цена на кофе может вырасти на 10–20%, отметила она. Однако, если экстремальные погодные условия продолжатся и другие факторы усилятся, рост цен может составить 20–40% и более, предупреждает эксперт.

Согласно информации от «Контур Маркета», стоимость кофе в российских магазинах за год увеличилась на 27%, достигнув 379 рублей за упаковку весом 150 г. В то же время спрос на этот продукт вырос на 4%.