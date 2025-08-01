Пошлины США раскололи рынок ЕС

США с 4 июня удвоили пошлины на сталь и алюминий. Это усугубит разделение глобального рынка на «западный» и «восточный» сегменты, заявил в беседе с РИА Новости замруководителя комитета по международной кооперации «Опоры России» Намер Ради.

По словам собеседника, Россия, будучи одним из крупнейших производителей алюминия, получает стабильный экспорт, критически важный для валютной выручки в условиях санкций.

В материале говорится, что Евросоюз (ЕС) отказывается от российских энергоносителей, но Китай и Южная Корея активно скупают у Москвы алюминий. Пекин стал главным импортером российского металла, нарастив закупки до 3 миллиардов долларов в первом полугодии 2025-го. Сеул также увеличил импорт до 632,6 миллиона долларов.

Доцент Института мировой экономики РУДН Хаджимурад Белхароев связывает рост спроса с высоким качеством и надежностью поставок, а также конкурентными ценами. Ради отмечает, что развитие торгово-экономических связей с Азией и Ближним Востоком обеспечивает стабильные каналы экспорта и снимает валютные риски.

Агентство подчеркивает, что, несмотря на санкции, закупки алюминия в ЕС выросли на 6% до 403 миллионов долларов. Некоторые европейские отрасли, такие как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, зависят от российских сплавов. Однако точные данные о доле российского алюминия в ЕС затруднены из-за поставок через третьи страны.

Эксперты считают, что даже полный запрет ЕС не сильно повлияет на российский рынок, так как основные потребители — Азия. По данным «Русала», Китай потребляет более 62% мирового алюминия. Любые ограничения повысят стоимость металла, но резких изменений не ожидается.