Нефть прибавляет в цене на фоне угроз из США

Стоимость нефти увеличивалась в течение двух дней после того, как президент США Дональд Трамп сделал заявление о ситуации вокруг конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщают «Известия».

В минувший вторник цена Brent находилась на отметке в $72,51 за баррель (прирост в 3,53%), а утром в среду баррель нефти стоил уже $72,68. К четвергу стоимость повысилась до $72,76 за баррель.

Ранее президент США призвал завершить конфликт, сократив срок до 10 дней. До этого был установлен дедлайн в 50 дней, теперь он истекает 7 августа. Если страны не достигнут соглашения, Трамп угрожает ввести пошлины в размере около 100% на товары из стран, сотрудничающих с Россией. Под удар могут попасть крупнейшие партнеры США — Индия и Китай.

По словам руководителя управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрия Александрова, в случае возникновения дефицита нефти и нефтепродуктов на рынке, США готовы увеличить объемы своих поставок. Это может занять некоторое время, поэтому нефтяные цены растут на фоне опасений о временном дефиците, добавил он.

Как указал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, согласно последним данным от EIA, стратегических запасов нефти в США достаточно. Хотя объем SPR сейчас составляет 402,5 млн баррелей, это меньше, чем пять лет назад, когда он превышал 600 млн баррелей. США могут увеличить добычу нефти, но это не произойдет мгновенно. Кроме того, может возникнуть проблема с составом и качеством добываемой нефти, отметил собеседник.

По словам руководителя направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, нефть должна была рано или поздно начать дорожать после снижения в цене. Как заявила она, санкции в отношении России как крупного экспортера нефти не могут не отразиться на рынке. Это долгоиграющие факторы, которые будут толкать цены вверх, добавила собеседница.

По мнению Николая Дудченко, стоимость нефти может оставаться высокой до тех пор, пока не истечет срок ультиматума Трампа или пока не будут сделаны новые заявления американского президента.