Трамп повысил пошлины против еще нескольких стран

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп повысил торговые пошлины для Тайваня, Канады и Швейцарии и еще некоторых стран. Об этом ссообщает Bloomberg.

Лидером опубликованного списка по размеру новых пошлин стали Лаос и Мьянма (40 процентов), а также Швейцария (39 процентов). Кроме того, высокие тарифы теперь коснутся Канады (35 процентов), Тайваня и Шри-Ланки (20 процентов), Израиля (15 процентов), ЮАР (30 процентов), Венесуэлы (5 процентов).

Азиатские акции и американские фьючерсы на фоне этих новостей показали свое снижение: тайваньский доллар падает седьмой день подряд, а швейцарский франк отступает.

По данным издания, большинство сборов вступят в силу не сегодня, как предполагалось, а после полуночи 7 августа. Это произойдет для того, чтобы дать время Таможенному и пограничному контролю США и подготовиться для внесения необходимых изменений в деле сбора доходов. Впрочем, пошлины для Канады стали исключением, они вступают в силу сегодня.

Ранее стало известно, что Трамп 1 августа может отсрочить возобновление мировой торговой войны еще на два-три месяца. Таким образом, американский лидер уже переносил введение тарифов. Еще в начале апреля он объявил, что берет паузу в 90 дней, а в начале июля отложил их вступление в силу на 1 августа.