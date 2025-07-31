Рубио: США могут ввести банковские санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом может ввести банковские санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox Radio.

По словам Рубио, США рассматривают такие санкции, но хотят избежать их. При этом госсекретарь добавил, что такие меры были бы «очень мощными» — как и санкции на продажу российской нефти.

«Как всем известно, у него (президента США Дональда Трампа — прим. ред.) есть возможность ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия», — заявил Рубио.

Ранее лидер партии Республиканцев в Сенате США заявил о готовности одобрить санкции против России.