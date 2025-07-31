Укрепление рубля объяснили неверием рынков в возможность изолировать Россию

То, что падение курса рубля оказалось недолгим и 31 июля он снова стал укрепляться связано с тем, что рынки не видят перспектив серьезного экономического удара по России несмотря на заявления представителей Белого дома и прежде всего самого президент США Дональда Трампа о предстоящих энергетических санкциях. Соответствующий комментарий начальника отдела брокерских операций управления операций на финансовых рынках Инбанка Игоря Бажанова приводит «Интерфакс».

«Мировые рынки слабо верят в способность Соединенных Штатов осуществить полную изоляцию России», — объяснил специалист.

Также он указал, что слова Трампа об изменении дедлайна для сроков урегулирования украинского конфликта «валютный рынок игнорирует».

Бажанов отметил, что на курс не слишком значительно повлияло и решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку, в связи с чем нацвалюта с его точки зрения в ближайшую неделю может укрепиться до 78 рублей за доллар.

ЦБ установил на 1 августа официальный курс доллара на уровне 80,32 рубля, а евро — 91,88. Таким образом, курсы американской и европейской валют снизились за день на 1,52 и 3,08 рубля соответственно, что отражает динамику внебиржевых торгов 31 июля.

Тем временем Reuters пишет о реакции ключевых покупателей российской нефти на угрозы попасть под анонсированные американцами 100-процентные пошлины для торговых партнеров РФ. По данным агентства, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии якобы прекратили закупки, в Китае же со слов главы Минфина США Скотта Бессента заявили, что не намерены от них отказываться.