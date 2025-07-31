Самозанятые перечислили в бюджет почти 100 миллиардов налогов

Число самозанятых в России за минувший год выросло более чем на три миллиона, а их вклад в экономику достиг почти 100 миллиардов рублей. Однако в 2028 году действие налогового спецрежима для этой категории предпринимателей истекает. Людей волнует, как они будут работать дальше.

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По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на июнь 2025 года в России были зарегистрированы 13,8 млн самозанятых, из которых 13,1 млн - физлица и около 680 тысяч - индивидуальные предприниматели (ИП). Для сравнения: на июнь 2024 года число самозанятых составляло 10,7 млн. При этом налогов в бюджет по итогам года они перечислили на 99,8 млрд рублей.

В ФНС уточнили, что больше всего самозанятых трудятся в сфере ремонта и строительства, перевозок, маркетинга и рекламы, производства собственной продукции и сдачи в аренду жилья. Далее по популярности идут IT, бьюти-индустрия, ремесленничество и финансовые услуги.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает введение режима самозанятости одним из факторов роста полезной предпринимательской инициативы и увеличения ВВП.

"Благодаря массовому распространению режима самозанятости возникает положительный синергетический социально-экономический эффект. Более того, благодаря активному применению режима самозанятости, на мой взгляд, растет уровень креативности российской экономики: у каждого самозанятого собственный творческий подход к производству товара, выполнению работы или оказанию услуги. Соответственно, выгоды получает и конкретный человек, и общество в целом", - отметил Балынин в комментарии "РГ".

Однако при всей позитивной динамике развития самозанятости исследования фиксируют рост тревожности среди предпринимателей. Проведенный компанией Appsell анализ поисковых запросов показал, что в последние два года у самозанятых нарастают тревоги, связанные с дальнейшей деятельностью. Ключевой запрос - "как понять, что тебя проверяют", таких в июне этого года было почти 5 млн. За год рост составил 40%. В бизнес-сообществах объясняют это тем, что предприниматели находятся в ситуации "правовой неопределенности".

Налоговый спецрежим для самозанятых истекает в 2028 году.

"Эксперимент по специальному налоговому режиму заканчивается в 2028 году, и людей беспокоит, что с ними будет дальше. Их доходы - на уровне средней зарплаты в регионе. У них нет финансовой подушки безопасности", - пояснил руководитель общероссийской общественной организации "Объединение самозанятых России" Иван Литвинов.

Наиболее часто самозанятые обращаются в объединение по вопросам, связанным с увеличением налоговой ставки, изменением годового лимита доходов и перспективами режима специального налога на профессиональный доход (НПД).

Балынин указал на то, что до окончания налогового спецрежима для самозанятых еще более трех лет. В течение этого времени, уверен эксперт, для предпринимателей не будут увеличиваться налоговые ставки в размере 4% и 6% и уменьшаться предельный размер дохода в 2,4 млн рублей. Эти параметры находятся под надежной защитой, так как напрямую прописаны в федеральном законе, подчеркнул Балынин.