Эксперт: полный отказ Индии от российской нефти маловероятен

По словам президента США Дональда Трампа, Индия остановила закупки российской нефти. Источники в Нью-Дели, наоборот, говорят, что местные нефтеперерабатывающие заводы продолжают импорт. Пока официальных заявлений не было, однако, как сказала в беседе с "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Андреева, вряд ли в ближайшее время Индия откажется от нефти из России.

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"Полный отказ Индии от импорта российской нефти в ближайшей перспективе маловероятен. Индия является одним из крупнейших потребителей энергии в мире, и ее потребность в нефти постоянно растет", - отметила собеседница.

Она добавила, что российская нефть является важным источником энергоснабжения для Индии, особенно после введения санкций против России. Местные компании, в частности, получили возможность покупать у России нефть со значительными скидками, что снижает их затраты и повышает конкурентоспособность на мировом рынке.

Помимо этого, Индия активно сотрудничает с Россией и в других областях (например, в военно-техническом секторе и атомной энергетике). Следовательно, полный отказ от российской нефти нанесет ущерб отношениям с Россией и самой индийской экономике.

"Более вероятным сценарием является постепенная диверсификация источников энергоснабжения Индии, в том числе за счет увеличения импорта нефти из других стран и развития возобновляемых источников энергии", - считает Андреева.

Что касается экономики России, то отказ Индии от нефти может негативно сказаться на ней.

"Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти, и потеря этого рынка приведет к сокращению экспортной выручки, снижению доходов бюджета и ухудшению экономической ситуации в целом. Кроме того, отказ Индии от российской нефти может создать прецедент для других стран и привести к дальнейшему сокращению спроса на российские энергоресурсы", - пояснила эксперт.

В случае, если это произойдет, то России придется искать новые рынки сбыта для нефти. А это требует дополнительных затрат на логистику и транспортировку.

По мнению Андреевой, слова Трампа могут быть элементом давления на Индию. Возможно, он хочет добиться более выгодных условий в двусторонней торговой сделке, так как США уже давно недовольны торговым дефицитом с Индией, поэтому пытаются убедить индийские власти снизить торговые барьеры и увеличить импорт американских товаров.

"Угроза ограничить доступ Индии к американскому рынку в случае отказа от заключения торговой сделки может быть использована как инструмент давления. Однако Индия является крупным и независимым государством, которое проводит свою собственную внешнюю политику и руководствуется своими национальными интересами. Поэтому маловероятно, что Индия пойдет на уступки под давлением США, если это будет противоречить ее экономическим и политическим интересам", - уверена собеседница.

Она также предположила, что Индия, стремясь к сбалансированному подходу, будет развивать отношения и с Россией, и с США.