«Упор на Азию»: эксперт объяснил причины угольного коллапса в России

Запасы угля, которые не были реализованы в России, являются результатом изменений в отрасли после того, как был утрачен рынок сбыта в Европе. Об этом заявил Life.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собеседник отметил, что доступа к рынкам Евросоюза, который раньше был крупнейшим покупателем российского угля, нет с 2022 года. Как уточнил он, «теперь основной упор делается на Азию, но доставка туда дороже и требует больше времени».

По словам Юшкова, в 2022–2023 годах высокие мировые цены на уголь позволяли компенсировать увеличившиеся расходы на транспортировку. Однако с тех пор цены стабилизировались и вернулись к более низким показателям. Это сделало поставки невыгодными для некоторых компаний, особенно в западных регионах России, которые традиционно ориентированы на европейские рынки, заявил специалист.

«В Кузбассе и других западных угольных центрах часть месторождений стало невыгодно разрабатывать. Компании либо приостанавливают добычу, либо просто не везут уже добытый уголь — перевозка сейчас экономически нецелесообразна», — добавил он.

Ранее сообщалось, что к текущему месяцу в России образовалось около 100 миллионов тонн нереализованного угля. Это стало большим ударом по всей отрасли.