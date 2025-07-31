Путин подписал закон о введении новых госпошлин

Владимир Путин подписал закон о введении новых государственных пошлин, а также о повышении уже действующих тарифов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь за регистрацию иностранца по месту жительства или за продление срока его временного пребывания в РФ устанавливается пошлина в размере 1 тысячи рублей, за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания – 500 рублей.

Выдача дубликатов разрешений на привлечение иностранных сотрудников и внесение изменений в сведения, содержащиеся в соответствующих разрешениях будут облагаться госпошлиной в размере 2,1 тысячи рублей, а продление срока действия разрешения на работу – 4,2 тысячи рублей.

Помимо этого, пошлины установлены и в транспортной сфере. В частности, граждане будут платить 3000 рублей за выдачу государственных регистрационных знаков на машины и 2250 рублей за выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства.

Выдача бумажного свидетельства о регистрации авто будет стоит теперь 1500 рублей, пластикового документа – 4500 рублей, паспорта транспортного средства – 1200 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения составит 4000 рублей, а водительского удостоверения нового поколения – 6000 рублей. Помимо этого, за внесение сведений в единую систему технического осмотра при оформлении диагностической карты россияне теперь будут платить 500 рублей.