Путин объявил войну олигархам

Российские олигархи продолжают лишаться «нажитого непосильным трудом» в 90-е годы прошлого века. Недавно стало известно о национализации еще нескольких крупных, знакомых буквально каждому россиянину, предприятий. О том, как власти «посмели» замахнуться на одну из самых «неприкасаемых» каст страны, - в нашей статье.

© Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Империя» под ударом

Компания «Главпродукт», несколько десятилетий производящая ниавкуснейшие тушенку со сгущенкой, а также рыбные и иные консервированные продукты, давно по достоинству оцененные россиянами, недавно ушла в пользу государства. Такое решение в середине июля принял Арбитражный суд Москвы. Помимо этого, ее основатель Леонид Смирнов лишился многих своих активов.

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По сведениям Генпрокуратуры, в нынешнем марте под арест попала основная его собственность, поскольку олигарха, давно не живущего в стране, заподозрили в незаконном выводе из холдинга 1,4 млрд долларов на счета американского банка JPMorgan Chase.

Кстати, «Главпродукт» - это более 30 юридических лиц, расположенных в разных частях России, с совокупной выручкой в миллиарды рублей. На его долю в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной - 7%, в рыбной - до 3%.

Что касается Леонида Смирнова, он много лет имеет американское гражданство, внушительную недвижимость в заокеанской «супердержаве». Еще в 70-е, будучи совсем молодым, он оказался в Штатах, где окончил престижный университет. В начале 90-х Смирнов вернулся в Россию и развернул активную предпринимательскую деятельность. Последние годы, сбежав от нас, он продолжал руководить своей бизнес-империей из-за океана. Теперь этому, видимо, пришел конец…

«Главпродукт» - не первая и, будем надеяться, не последняя компания, в перечне изъятых предприятий крупного бизнеса, владельцы которых, имея права, совершенно не заботились об обязанностях. Злоупотребление служебным положением, вывод средств за рубеж, включение в состав учредителей граждан из недружественных страна и, наконец, обман потребителей – вот лишь малая толика претензий, предъявляемых к ряду представителей российского олигархата.

Мистер Твистер челябинского разлива

Примечательно, что совсем недавно своего имущества, также, видимо, «непосильно нажитого», лишился уральский миллиардер, золотодобытчик Константин Струков, годами входивший в топ-100 самых богатых людей России. Его группа компаний «Южуралзолото», зарегистрированная на дочь – гражданку Швейцарии, перешла в пользу государства.

Генпрокуратура выяснила, что Струков, являясь заместителем председателя Заксобрания Челябинской области, успешно совмещал законотворческую деятельность с коммерческой. При этом внушительные заработки олигарха в основном оседали в виде черногорской недвижимости.

Именно там обнаружены многочисленные яхты, особняки, парк дорогостоящих машин и даже шикарный отель Струкова. В России владелец «Южуралзолота» также тратил баснословные средства на элитную недвижимость. Так, в Москве им были приобретены несколько солидных квартир, в которых, по инсайдерской информации, сегодня проживают его родственники.

Быть или не быть?

Участь «Главпродукта» и «Южуралзолото» разделила «Макфа» - крупнейшее предприятие, принадлежащее экс-депутату Госдумы и бывшему челябинскому губернатору Валерию Юревичу. Политик и бизнесмен, напомним, с 2017 года находится в международном розыске по подозрению в получении взяток в особо крупном размере (во время своего губернаторства) и в других преступлениях. Чего только стоит вывод в кипрские офшорные зоны его компаний ОАО «Макфа», ТРК «Родник» и сеть супермаркетов «Проспект»! По последним данным, Юревич живет в Великобритании.

«Кремль в последнее время явно закручивает гайки: разного рода макаронные, крабовые, автомобильные, нефтяные «короли» либо тихо уходят в тень и помогают государству справляться со ставшим эпическим противостоянием с Западом, либо лишаются бизнеса и бегут за границу», - пишет «Царьград».

По мнению известного российского экономиста Михаила Хазина, сегодня перед олигархатом поставлен весьма серьезный выбор: «вы либо активно помогаете стране, либо - адьёс». Ведь сейчас Россия, как никогда, остро нуждается в новой индустриализации и технологическом прорыве.

Не секрет, что на данный момент российская экономика по темпам развития, как известно, находится на пятом месте в мире. Поэтому президент Владимир Путин поставил задачу – вырваться, как минимум, на четвертое! В этом – залог победы над Западом! Неудивительно, что владельцы крупных корпораций поставлены перед весьма непростым выбором.

«Путин разрывает договор с олигархами. Он больше не будет гарантировать им сохранность их капиталов просто по факту лояльности руководству, - убежден Хазин. - Теперь, чтобы оставить за собой свой завод, олигархам придётся активно включаться в работу по усилению стойкости нашей страны».

Впрочем, многие пользователи Сети сомневаются, что большинство олигархов согласятся на требование Кремля. Ведь у них, скорее всего, уже намечены пути отступлений на случай подобных форс-мажоров. Не исключено, что вскоре мы услышим новые громкие фамилии тех, кто лишится своего капитала.

Примечательно, что эта борьба идет параллельно с другой - против коррумпированных чиновников и военачальников. Неужели и правда Россия дожила до тех времен, когда «воздух станет чище», не скрывают своей радости многие интернет-пользователи. А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?