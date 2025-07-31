Рада изменила госбюджет Украины для увеличения финансирования ВСУ
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за закон об изменении государственного бюджета страны на 2025 год для увеличения финансирования ВСУ на $9,8 млрд.
Решение поддержали 332 депутата. Никто не проголосовал против.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что без изменения бюджета уже в августе украинские боевики могут остаться без зарплат.
* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.