Трамп взялся за иранские суда, которые перевозят российскую нефть

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении крупнейшего пакета санкций против Ирана.

В санкционный список попали суда, которые занимаются перевозкой как иранской, так и российской нефти.

«В рамках самой масштабной операции, связанной с Ираном с 2018 года, в санкционный список добавляется более 50 физических и юридических лиц и свыше 50 судов, которые являются частью обширной судоходной сети», – сообщает Министерство финансов США.

В Штатах отмечают, что компании Шамхани, который является сыном главного политического советника верховного лидера Ирана, контролируют значительную долю экспорта сырой нефти из Ирана. Под санкции попали многочисленные фирмы, зарегистрированные в таких странах, как ОАЭ, Великобритания, Франция и Италия.