Трамп требовал от ЕС полного отказа от российских энергоносителей

Президент США Дональд Трамп в ходе торговых переговоров настаивал на полном отказе ЕС от российских энергоносителей в пользу импорта из США, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Дональд Трамп пытался убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отказаться от закупки российских энергоносителей и перейти на американское топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico.

Издание сообщает, что на переговорах в минувшие выходные Трамп сделал этот вопрос приоритетом номер один. По словам источника издания, Трамп требовал, чтобы ЕС обязался купить энергоносителей из США на сумму 1 трлн долларов в течение срока фон дер Ляйен.

Источники Politico отмечают, что в Белом доме существуют две фракции: одни допускают поставки российского газа в Европу, другие считают такие поставки угрозой успехам США в экспорте СПГ.

Американские нефтегазовые компании разрабатывают стратегию на случай возможного снятия санкций с российских энергоносителей, однако не воспринимают такой сценарий как неизбежный. Представители отрасли предупреждают, что нормализация отношений с Россией противоречит политике Трампа по увеличению экспорта американских энергоносителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков усомнился в том, что Евросоюз сможет выполнить энергетическую часть сделки с США. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении масштабных торговых договоренностей между США и Евросоюзом, включая новые условия по пошлинам и инвестициям. Трамп отказался понижать пошлины для Евросоюза ниже 15%.