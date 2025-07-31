Китай прекратил покупать нефть у США

В июне 2025-го Китай впервые за три года прекратил покупать нефть у США. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает газета «Ведомости».

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В мае поставки американского сырья в Китай оценивались в 72,8 миллиона долларов — сокращение в месячном выражении составило 4,2 раза. В январе США поставили нефти на 461,5 миллиона, а в декабре — 513 миллионов. С начала 2025-го импорт сырья составил 1,33 миллиарда — год к году поставки сократились в 1,9 раза в физическом и в 2,1 раза — в денежном выражении.

В то же время КНР увеличила закупки нефти из Саудовской Аравии (в июне прирост составил 36 процентов в месячном выражении) — до 3,87 миллиарда долларов, а также из Малайзии (3,4 миллиарда, плюс 52 процента), ОАЭ (1,38 миллиарда, плюс 18 процентов) и Кувейта (732 миллиона долларов, плюс 15 процентов). Крупнейшим экспортером нефти в Китай в июне осталась Россия с показателем в 3,95 миллиарда долларов (поставки выросли на 1 процент).

По данным таможни, поставки сырья из США теперь занимают незначительную долю в общем импорте — порядка 0,1 процента нефтяного импорта Китая в физическом выражении и 0,9 процента — в денежном.

Отказ страны от импорта сырья из США может быть связан с более выгодными условиями поставок традиционных поставщиков — России и Саудовской Аравии, предположил старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук. У Китая хорошо диверсифицированная структура импорта нефти, растущая собственная добыча и близкое к стабилизации потребление. В мире достаточно источников нефти, чтобы обойтись без США, добавил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

В ответ на угрозы США ввести пошлины для российских торговых партнеров в МИД Китая заявили, что приоритетом страны остаются ее собственные интересы в сфере энергетической безопасности, а в тарифной войне не может быть победителей. Подобную точку зрения в своих выступлениях озвучивал председатель КНР Си Цзиньпин.