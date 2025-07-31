Россия намерена построить четыре СПГ-проекта

Россия кроме действующих заводов "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", а также реализуемого "Арктик СПГ-2", намерена построить до 2050 года СПГ-проект в Усть-Луге, "Обский СПГ", "Мурманский СПГ", "Арктик СПГ-1".

Их будет достаточно для достижения заявленных в энергостратегии до 2050 года планов по росту производства СПГ, сообщил в интервью порталу "ИнфоТЭК" министр энергетики Сергей Цивилев.

"Нарастив компетенции в части освоения критического оборудования для производства СПГ, а также реализовав ключевые крупнотоннажные проекты по производству СПГ (проект в Усть-Луге, "Обский СПГ", "Мурманский СПГ", "Арктик СПГ-1"), наша страна сможет обеспечить необходимый объем производства СПГ, как указано в Энергетической стратегии России на период до 2050 года", - сказал он.

Энергостратегия до 2050 года предусматривает два сценария: консервативный и целевой. Первый из них предполагает сохранение сложившихся трендов и действующих политик в отраслях ТЭК в России, которые не подразумевают значительных инвестиций в развитие. В то же время целевой рассчитан на сбалансированное развитие отраслей с наименьшими издержками и реализацию экспортного потенциала страны.

В зависимости от сценария производство сжиженного природного газа в России в 2030 году составит 90-105 млн тонн, в 2036 году - 110-130 млн тонн, в 2050 году - 110-175 млн тонн.

В России сейчас действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта - "Ямал СПГ" и "Сахалин-2". Еще один проект - "Арктик СПГ - 2" (первая линия) - пока не был официально запущен, но сообщалось о его работе в 2024 году в период летней навигации по Севморпути, когда возможна транспортировка СПГ судами неледового класса.