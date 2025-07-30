Трамп ввел 50%-ые пошлины в отношении Бразилии

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на товары из Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трамп подписал соответствующий указ. Согласно решению главы Белого дома, пошлины стали ответом на действия Бразилии, которые «представляют угрозу для США».

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40-процентных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин достигнет 50%. Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — сказано в сообщении Белого дома.

При этом, ранее Трамп опубликовал в соцсети сообщение, в котором рассказал о пошлинах против Бразилии, а также заявил, что любая страна «поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС» будет облагаться дополнительными пошлинами в 10%.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии.