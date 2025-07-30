Стало известно, сколько Украина тратит на содержание чиновников

Содержание украинских чиновников обходится государственному бюджету Незалежной как минимум в 64 миллиона гривен ежемесячно.

Согласно информации, предоставленной Министерством финансов, именно такой объем средств в национальной валюте уходит на заработную плату 502 руководителей ключевых государственных учреждений. При этом, указанная сумма не включает расходы на оплату труда в сфере обороны. В среднем, зарплата одного руководителя составляет 128 тысяч гривен, что превышает средний показатель по стране в шесть раз.

Примечательно, что в данную статистику включены организации, целесообразность существования и функциональность которых вызывают вопросы. В качестве примера можно привести Центральную избирательную комиссию, которая фактически не функционирует уже четыре года, а также Государственное космическое агентство, деятельность которого остается неясной для общественности.