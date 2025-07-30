Установлен новый максимум потребления электричества на юге РФ

Новый летний максимум потребления электричества в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга России 30 июля. Об этом РИА Новости сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы.

Там отметили, что данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в период экстремально-высоких температур, которое было зафиксировано 17 июля 2024 года. При этом, по словам диспетчера, по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца почти на два градуса ниже прошлогоднего показателя. В 2025 году она составила 27,5 градусов.