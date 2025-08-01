Россия столкнулась с опасной дефляцией

Банк России так сильно хотел побороть инфляцию, что это привело к обратному эффекту – дефляции. А такой феномен в виде снижения цен только на первый взгляд безобиден. Если экономика попадает в дефляционную спираль, выбраться из нее намного сложнее, чем бороться с инфляцией. Как долго еще цены в России будут падать?

Вторую неделю подряд в России отмечается дефляция, то есть снижение цен. После разгона инфляции, что вынудило Банк России пойти на самую высокую в современной истории ключевую ставку, это невероятное событие. Первая недельная дефляция была зафиксирована с 15 по 21 июля: она составила 0,05% и достигла 9,17%. Вторая – с 22 по 28 июля, цены, как и на прошлой неделе, снизились на 0,05%.

В России вторую неделю подряд фиксируется дефляция

При этом в первую неделю июля (с 1 по 7 июля) случился самый интенсивный недельный скачок цен – на 0,79%. «Этот кратковременный всплеск был обусловлен разовым повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 13–14,9%. Далее темпы роста замедлились: с 8 по 14 июля инфляция составила всего 0,02%. А с 15 по 21 июля впервые была зафиксирована дефляция, которая сохранилась две недели подряд», – говорит Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис».

Стоит различать недельную, помесячную и годовую инфляцию. Что касается последней, то в феврале 2025-го годовая инфляция в России впервые с весны 2022-го превысила 10%, именно с такого уровня обычно начинается сокращение потребительского спроса, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. На пик она, вышла в марте, достигнув 10,34%, но уже в апреле начала снижаться, и в мае опустилась ниже 10%. В июне инфляция вышла на годовой минимум в 9,4%, что оказалось даже ниже годовой инфляции за 2024 года в 9,5%, отмечает Мильчакова.

«По отдельным товарным группам, продуктам питания, дефляция фиксировалась уже давно. Например, весной, по данным Росстата, снижались цены на сахарный песок и куриные яйца, которые сильно подорожали год назад. Плодоовощная инфляция начала снижаться к июню. Как правило, летом традиционно наблюдается сезонная дефляция на ряд свежих овощей – капусту, картофель, свеклу, огурцы. Чем выше предложение товара – тем ниже цена. Сезонными являются также рост цен на транспорт, особенно на авиабилеты», – отмечает Мильчакова.

Так, в последнюю неделю июля картофель подешевел на 9,7%, капуста на 7,4%, морковь на 6,5%, репчатый лук на 5,2%, томаты на 5%, огурцы на 1,7%. В целом овощи подешевели на 4,1%. Сохранилось снижение цен на сахар и яйца, а также макароны и крупы. Среди непродовольственных товаров отмечается снижение цен на санаторно-курортные услуги.

При этом остаются товары, которые продолжают расти в цене, несмотря на общую дефляцию.

«Свинина, колбасные изделия и детское питание дорожают из-за сложностей логистики и увеличения себестоимости на фоне высокой амортизации наиболее крупных мясоперерабатывающих заводов, ориентированных на импортное оборудование. Сухие завтраки, батончики и напитки подорожали с начала года на 7–10% из-за увеличения стоимости упаковки, транспортировки и импортных компонентов. Также наблюдается рост цен на непродовольственные товары, такие как зубные пасты и шампуни», – говорит Бабошкин. «Главным образом на годовую инфляцию повлияло снижение потребительского спроса из-за резкого роста цен в прошлые годы. Замедлился рост цен на импортные товары, особенно на телерадиотовары из-за крепкого рубля. Инфляционные ожидания населения были неустойчивыми в первом полугодии текущего года, но в июне и июле оставались стабильными на уровне 13%. Такой «прогноз» инфляции через год давали опрошенные агентством «инФОМ» самые обычные россияне», – говорит Наталья Мильчакова.

Безусловно, большой вклад в замедление инфляции оказали действия Центробанка, который пошел на исторически рекордное повышение ставки. Это сделало кредиты настолько дорогими, что и население, и бизнес практически перестали их брать. Автомобильный рынок ушел в жесткое пике, строительная индустрия тоже старается выжить как может из-за неподъемной ипотеки. Россияне меньше тратили, больше сберегали, помогая тем самым ценам идти вниз. Свою лепту внес и стабильно крепкий рубль.

«Текущее снижение цен – это результат того, что сложно представить себе более жесткую монетарную политику, чем та, которую проводил российский ЦБ последний год. При этом она была одновременно и последовательной, что в совокупности и дало такой эффект снижения цен», – говорит Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих«).

Летнее снижение цен позволило Центробанку снизить ключевую ставку до 18%. Однако ждать устойчивой дефляции до конца года не стоит, поскольку сезонный фактор утратит свою силу к середине осени, а повышенные тарифы, импортные компоненты и усложненная из-за санкций логистика продолжат оказывать давление на цены, считает Бабошкин.

И это хорошая новость, потому что длительное снижение цен скрывает большую опасность в виде стагнации и кризиса. Дело в том, что экономика может попасть в дефляционную спираль, когда цены снижаются, но издержки (зарплаты и кредиты) у бизнеса остаются прежними. Население при этом сдерживает покупки в ожидании еще большего снижения цен. Это приводит к падению прибылей у компаний и сокращению зарплат и рабочих мест. Уменьшение спроса приводит к дальнейшему падению цен. Экономика попадает в замкнутый круг, из которого сложно выйти. Поэтому центробанки обычно борются не только с инфляцией, но и с дефляцией. Причем выбраться из дефляционной спирали намного сложнее, чем бороться с инфляцией.

Япония – самый известный пример того, как долгая дефляция (с 1990-х годов) может быть опасна. Расплата была в виде медленного роста экономики и роста госдолга до невероятных 260% ВВП, так как постоянно вводились стимулирующие меры. Долгие годы в стране были отрицательные ставки. Только в 2024 году Япония впервые за 17 лет подняла ставку и прекратила эпоху отрицательных ставок.

В Греции была дефляция несколько лет после долгового кризиса 2010-х из-за жесткой экономии. В еврозоне дефляция была в 2014-2016 годах из-за слабого спроса и низких цен на нефть. Но России пока это не грозит: с середины осени цены снова пойдут вверх.

Инфляция в России продолжит замедляться еще в августе и сентябре, так как настоящая плодоовощная дефляция приходится как раз на этот период, говорит Мильчакова. Благодаря этому ЦБ сможет пойти еще на одно-два снижения ключевой ставки до конца года. Этот год Россия завершит со ставкой в 16-17% годовых, ожидает эксперт.

«Россиянам, на наш взгляд, пока рано бежать в банки и набирать кредиты. В этом году мы ждем замедления инфляции до 7,5-8%, в следующем до 5-6%, соответственно, ключевая ставка в 2026 году, по нашему прогнозу, может опуститься ниже 10% годовых, вслед за ней упадут и проценты по кредитам. Тогда и будет смысл, на наш взгляд, обращаться за подешевевшей ипотекой. Ну, а семейная ипотека под 6% годовых и некоторые другие льготные ипотечные программы многим россиянам доступны уже сегодня», – заключает Наталья Мильчакова.

В Центробанке еще оптимистичней смотрят на инфляцию. Там теперь ждут роста цен на конец этого года лишь на 6–7% вместо прежних 7-8%.