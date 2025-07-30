Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал журналистам, что в ходе переговоров предупредил китайских чиновников о высоких пошлинах, которыми после истечения нового срока выдвинутого Дональдом Трампом ультиматума могут начать облагаться их дальнейшие закупки российской нефти.

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Как пишет Reuters со слов Бессента, ему ответили, что Китай является суверенным государством и закупки нефти будут основываться на принимаемых в стране решениях.

«Мы не хотим ущемлять их суверенитет, поэтому они готовы платить пошлину в 100 процентов», — процитировало агентство главу американского Минфина, напомнив, что КНР является крупнейшим покупателем нефти из России.

Завершая двухдневные торговые переговоры между делегациями США и Китая в Стокгольме, Бессент также сообщил о выраженном им недовольстве продолжающимися закупками Китаем иранской нефти и предупреждении озвученном в беседе с вице-премьером Хэ Лифэном, что продолжение поставок товаров двойного назначения в Россию «нанесет ущерб его усилиям по укреплению торговых связей с Европой».

Ранее в МИД Китая отреагировали на озвученные Трампом и другими представителями американского истеблишмента угрозы об огромных пошлинах для российских торговых партнеров. По словам представителя ведомства Го Цзякуня, приоритетом страны остаются ее собственные интересы в сфере энергетической безопасности, а в тарифной войне не может быть победителей. Последний тезис регулярно повторяют китайские руководители на фоне торговых войн, разжигаемых в 2025 году Белым домом. В частности, об этом в своих выступлениях говорил председатель КНР Си Цзиньпин.