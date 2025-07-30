Порошковый зеленый чай матча может стать дефицитом из-за неурожая в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

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Согласно информации издания, неурожай произошел из-за аномально жаркой погоды в Японии. При этом, сам чай в последнее время стал очень популярным — с прошлого года на этот вид чая резко вырос спрос.

«Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию. <...> Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом», — рассказал гендиректора ритейлера Matcha.com Андре Фашол.

При этом Фашол добавил, что за последние четыре года продажи его компании выросли на 940%. Такой внушительный рост он объяснил «беспрецедентным» спросом на матча. Впрочем, в ближайшее время спрос на этот вид чая может упасть — как объяснил Фашола, новые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении Японии приведут к росту цен на чай.