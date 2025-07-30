Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии с 1 августа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на политика, Индия «заплатит» штраф сверх 25%, в том числе за закупки российских энергоносителей и вооружений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает фиксировать все заявления Трампа по Украине и санкциям.

Накануне Трамп официально объявил о начале отсчёта десятидневного периода, предусмотренного для достижения прекращения огня на территории Украины.

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По его словам, Вашингтон введёт импортные пошлины в случае отсутствия договорённостей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через десять дней.