Евро теряет позиции после сделки с Трампом

Курс евро столкнулся с самым резким двухдневным падением с апреля, опустившись до $1,15 после достижения четырёхлетнего максимума ($1,18) в начале июля, сообщает Reuters. Причиной стало соглашение ЕС и США о введении 15-процентных пошлин на европейский экспорт — это вдвое ниже 30% (которыми грозил президент США Дональд Трамп), но значительно выше прежних 1,5–2%.

Несмотря на частичное восстановление в среду, евро завершает июль с первой месячной просадкой в 2025 году (-2%). Это ставит под вопрос устойчивость одного из главных трендов года. Ранее валюта росла на фоне планов Германии по масштабным фискальным расходам и оттока капитала из США из-за торговой политики Дональда Трампа.

Аналитики отмечают, что сделка снизила риски для американской экономики, лишив евро части поддержки. Спекулянты, державшие рекордные с 2023 года длинные позиции на $18,4 млрд, теперь пересматривают стратегии.

Впрочем, часть инвесторов рассматривает коррекцию как временную, подчёркивая долгосрочные риски ослабления доллара. При этом оптимизм по Европе сохраняется — особенно благодаря немецким стимулирующим мерам.