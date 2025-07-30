Норвегия столкнулась с парадоксом богатства

Норвегия, долгое время считавшаяся образцом благополучия, столкнулась с неожиданной проблемой — её собственное богатство начало вредить гражданам.

Согласно исследованию Bloomberg (его перевело "ИноСМИ"), рост нефтяных доходов привел к тревожным социальным последствиям: норвежцы стали чаще болеть, хуже учиться и терять мотивацию к развитию.

Больше денег — больше больничных

Статистика показывает резкий рост числа больничных листов в Норвегии за последнее десятилетие. Если раньше страна гордилась здоровым и продуктивным населением, то теперь расходы на здравоохранение стремительно увеличиваются.

Эксперты связывают эту тенденцию с "эффектом гарантированного благосостояния" — когда люди знают, что государство их обеспечит, они меньше заботятся о своем здоровье и работоспособности.

Образовательный кризис

Несмотря на то что Норвегия тратит на образование больше, чем большинство стран ОЭСР (около $20 тыс. на ученика в год), результаты обучения ухудшаются. По данным международных тестов PISA, норвежские школьники показывают более слабые знания по математике, естественным наукам и чтению по сравнению с другими скандинавскими странами.

Мартин Бек Холте, автор нашумевшей книги "Страна, которая стала слишком богатой", видит причину в отсутствии амбиций:

"Мы получили нефтяной фонд, эквивалентный шести годовым доходам на каждого гражданина. Это расслабляет — зачем напрягаться, если деньги уже есть?"

Инфраструктурные излишества

Критики также указывают на неэффективное использование нефтяных доходов. В стране появляются дорогостоящие, но бесполезные проекты — мосты и туннели, ведущие "в никуда", а бюджетные стройки (вроде метро в Осло) регулярно выходят за рамки сметы в разы.

Социальное расслоение и долговая нагрузка

Парадоксально, но при колоссальных государственных активах норвежские домохозяйства оказались одними из самых закредитованных в мире (220% к доходам). Многие живут в уверенности, что государство их "подстрахует", и берут непосильные ипотеки. Норвегия, как отмечает Bloomberg, оказалась перед сложным выбором: продолжать полагаться на нефтяные доходы или начать реформы, стимулирующие реальную экономику и личную ответственность граждан.