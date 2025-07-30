Назван главный экономический урок перестройки

Главный урок перестройки заключается в том, что страна не может пренебрегать бюджетной и денежной стабильностью ради экономического роста, считает бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау. Его процитировало РБК.

Он убежден, что никакие благие намерения не могут ставить под угрозу макроэкономическую стабильность и история перестройки это доказала. Эта попытка экономических реформ привела к краху всей советской системы, а ее опыт стал мощным противоядием от финансового популизма. По мнению Мау, в долгосрочном плане финансовая стабильность важнее, чем обеспечение краткосрочных политических результатов.

Бывший глава РАНХиГС уверен, что институциональные реформы должны «созреть» и проводиться постепенно, по мере того как будет формироваться общественный спрос. Кроме того, он призывает проявлять осторожность с зависимостью страны от мирохозяйственных связей и стремиться к их географической и политической диверсификации.

В октябре 2022 года Мау призывал рассмотреть вопрос о переходе к мобилизационной экономике. Он подчеркивал, что такая модель не противоречит рынку и не предполагает переход к советским административным управленческим практикам.