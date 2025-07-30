Торговое соглашение президента США Дональда Трампа с Евросоюзом, как пишет Newsweek, не сможет оказать давление на Москву.

Издание пишет: глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен считает, что «слишком много российских энергоносителей» по-прежнему поступает в ЕС, однако есть вопросы по поводу того, может ли эта сделка лишить РФ «основного источника дохода».

Между тем глава департамента споров и расследований компании S-RM Септимус Нокс полагает, что до тех пор, пока «существует рынок для дешевой российской нефти», государствам, поддерживающим Киев, будет «очень трудно оказывать финансовое давление на Москву». Россия, по словам эксперта, «добилась успеха в переориентации с ЕС на КНР, Индию и Турцию», которые превзошли союз по объему импорта энергоносителей.

Ранее глава ЕК и американский президент достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в США будут применяться пошлины в размере 15%. Эта договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов у Вашингтона на 750 млрд долларов.