В России продолжил дешеветь борщевой набор

В России продолжают снижаться оптовые цены на продукты из так называемого борщевого набора. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

© Lenta.ru

Оказалось, что по данным на 21 июля морковь за неделю подешевела на 24,8 процента. За месяц ее стоимость упала на 50,9 процента. Цена свеклы за аналогичные отрезки времени опустилась на 20,8 и 40,4 процента соответственно. Стоимость картофеля за месяц опустилась на 47,6, лука — на 27,8, а капусты — на 35,2 процента.

Как полагают в «Руспродсоюзе», в ближайшее время стоит ждать сохранения понижательной динамики.

Ранее появилась информация, что российское правительство собирается заморозить цены на ряд социально значимых продуктов питания. В свою очередь, эксперты считают, что для борьбы с ростом стоимости этих товаров следует нарастить их импорт из дружественных стран, а также организовать прямые поставки фермерской продукции в крупные города в обход торговых посредников. Еще одна рекомендация — снизить пошлины.