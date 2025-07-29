Цена нефти Brent резко выросла после слов Трампа о России

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 73 доллара за баррель на лондонской бирже ICE — это случилось после слов президента США Дональда Трампа о России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такие показатели были зафиксированы впервые с 23 июня 2025 года. На 21:53 по мск цена Brent выросла до 73,06 долларов за баррель — прибавка составила 3,78%. Впрочем, к 22:08 по мск рост фьючерса замедлился, и цена опустилась до 72,79 долларов за баррель.

В Госдуме отреагировали на ультиматум Трампа

Как уточняет источник, рост произошел после слов Трампа о желании США договориться об урегулировании конфликта на Украине через 10 дней. В случае, если этого не произойдет, Трамп пообещал ввести в отношении России импортные пошлины и увеличить объемы добычи нефти.

Ранее ультиматум Трампа прокомментировали в Госдуме.