Индекс Мосбиржи потерял 0,88% после слов президента США Дональд Трамп о сокращении срока ультиматума России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

С 20:36 до 20:49 индекс Мосбиржи упал с 2761,04 до 2736,5 пункта. Таким образом снижение составило 0,88%. При этом к закрытию предыдущей торговой сессии бенчмарк растет на 0,13%.

Этому предшествовало заявление Трампа о начале десятидневного отсчета ультиматума РФ по урегулированию конфликта на Украине «сегодня». При этом изначально президент США давал Москве на заключение мирного соглашения с Киевом 50 дней. Через время он объявил, что сократит этот срок до 10-12 дней.