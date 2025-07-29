Индийский посол в Лондоне Викрам Дораисвами резко ответил на вопрос журналистов о том, почему страна до сих пор закупает российскую нефть, пишет Times of India.

Доля РФ в общем объеме импорта республики превышает 30%, в стране расположен НПЗ «Роснефти».

«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — резко ответил на вопрос журналистов глава дипмиссии.

Дораисвами напомнил, что российско-индийские отношения восходят еще к тем временам, когда западные страны продавали оружие не Индии, а соседним странам для нападения на нее.

В Госдуме на 18-й пакет санкций: "У нас есть возможности создать проблемы для европейской экономики"

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, американист Геворг Мирзаян сообщил, что угроза США наказать Индию за покупку нефти у РФ невыполнима.