Сделка ЕС и США угрожает рабочим местам в Германии

Таможенная сделка между ЕС и США может привести к сокращению рабочих мест в Германии. Об этом сообщает «Bild на русском» со ссылкой на главного экономиста банка ING Карстена Бжески.

По данным экономического института ifo при Мюнхенском университете, данное соглашение обойдется экономике Германии как минимум в 5 млрд евро в связи с сокращением экспорта немецких товаров на американский рынок на 15-20%.

По словам Бжески, в данной ситуации возникает также серьезный риск для рабочих мест. В зоне риска — автомобильная промышленность, машиностроение и химическая отрасль. Для них США является ключевым рынком сбыта, отметил он.

В 2020 году Германия поставила за рубеж 3,4 миллиона автомобилей. США стали основным импортером, на их долю пришлось 13,1% от общего объема экспорта. В ближайшем будущем, по мнению Бжески, заработная плата европейских рабочих, вероятно, останется на прежнем уровне. Однако в долгосрочной перспективе сокращение доходов экспортных компаний может отразиться и на заработной плате работников: многие предприятия не смогут полностью переложить свои убытки на потребителей и понесут финансовые потери.

Уменьшение объемов экспорта может спровоцировать накопление излишков продукции на складах европейских компаний, что в свою очередь может вызвать предоставление временных скидок, считает Бжески.