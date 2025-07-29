Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали на переговорах в Шотландии 27 июля вопрос о сокращении сроков введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

"Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций", - заявил он, отвечая на вопрос, обсуждали ли Трамп и фон дер Ляйен на переговорах о снижении обещанных Соединенными Штатами пошлин для ЕС вопрос об ускорении введения пошлин США против торговых партнеров России.

Трамп ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров.

Однако в понедельник американский лидер сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании конфликта, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Кроме того, Трамп заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме он имел в виду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что в Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа и привержены мирному разрешению конфликта, однако Россия будет продолжать СВО для защиты своих интересов.