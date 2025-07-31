Прогноз курса доллара на конец 2025 года резко понизили

ВТБ резко снизил прогнозируемый на конец 2025 года курс доллара, опустив его со 100 до 86-90 рублей. Об этом со ссылкой на первого заместителя президента — председателя правления банка Дмитрия Пьянова сообщает РБК.

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Также изменился и прогноз банка по ключевой ставке.

«Мы предполагаем еще несколько уменьшений, соответственно, и закладываем в прогнозы от 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1 процента», — сказал Пьянов.

Банк России, снизив на прошлой неделе ставку с 20 до 18 процентов, также скорректировал прогноз по ее среднегодовому размеру, который, согласно базовому сценарию регулятора, теперь ожидается в пределах 18,8–19,6 процента.

Что касается курса нацвалюты, то он после нескольких дней роста, вызванного смягчением денежно-кредитной политики Центрального банка и ужесточением риторики президента США Дональда Трампа по поводу возможности введения энергетических санкций против России, резко упал на внебиржевых торгах утром 31 июля, достигнув 77,8 рубля. Впрочем, после этого произошла коррекция, свидетельствуют данные Investing, и доллар вернулся к уровням чуть выше 80 рублей.